I bambini della materna ed elementare che frequentano l’istituto di Via Roma a Capo d’Orlando sono stati accolti in maniera particolare questa mattina.

Per ricordare la giornata internazionale della gentilezza, le insegnanti e gli operatori hanno deciso di accogliere gli alunni con la diffusione di un brano dal titolo “Be kind to everyone” la canzone della gentilezza.

La data del 13 novembre ricorda la firma, nel 1997 a Tokyo, della “Dichiarazione mondiale di gentilezza” promossa dal Movimento mondiale per la gentilezza.

La “Giornata Mondiale della Gentilezza” è stata ideata da un gruppo di organizzazioni umanitarie del Giappone nel 1997 e in seguito ha preso piede grazie al World Kindness Movement, un’organizzazione internazionale nata a Singapore lo stesso anno.

Sorridere a un estraneo, tenere aperta una porta, fare un complimento sincero.

Queste azioni, apparentemente semplici, possono fare la differenza nella giornata di qualcuno e nel nostro umore.

Per i bambini un concetto fondamentale da assorbire sin dalla giovane età nel tentativo di migliorare una comunità sempre meno sorridente, gentile ed accogliente.