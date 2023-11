Il prossimo 16 novembre, presso l’Auditorium Antiquarium del Comune di Rodì Milici, la scrittrice Maria Francesca Tommasini sarà ospite di un incontro dedicato al “Valore della gentilezza”. All’evento che sarà coordinato dalla giornalista Cristina Saja, interverranno il Sindaco Eugenio Aliberti, gli assessori Sabrina Coppolino e Simona Palano, il Dirigente Scolastico Carmela Pino.

La professoressa Tommasini, autrice di “Copriti bene”, “Le Favole del borgo incantato” e “Messina Tantestorie”, solo per citare alcuni dei sui libri di successo, incontrerà gli studenti delle scuole e converserà con loro sul potere della gentilezza e su come anche libri possano essere un veicolo per insegnare il garbo ed i modi gentili.

“La gentilezza cambia in meglio la nostra vita e quella di chi ci circonda” – ci dice la professoressa Tommasini – che, casualmente, quando l’abbiamo incontrata era in compagnia di Katia Gussio, ambasciatrice di gentilezza. La cordialità, la cortesia del cuore, il sorriso … sono questi gli indizi che distinguono le belle persone.