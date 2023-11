Terza vittoria consecutiva per Akademia Città Di Messina che, con una straordinaria prestazione di qualità e determinazione, passa al “PalaGeorge” di Montichiari (BS) superando per 3-0 la quarta forza del campionato. I tre punti consentono alle ragazze di coach Bonafede di agganciare Busto Arsizio al secondo posto in classifica.

Si tratta del sesto successo stagionale su sette incontri. E domenica prossima, al “PalaRescifina”, sarà sfida con la nuova capolista Perugia. Coach Bonafede: “Per noi una grande prova di maturità in una partita difficilissima che conferma la bontà del nostro lavoro”

Straordinaria prestazione di Akademia Città Di Messina che, grazie ad una gara di qualità e grande determinazione, supera, al “PalaGeorge” di Montichiari (BS) le leonesse della Valsabbina Millenium Brescia con un netto 3-0 che permette a Martinelli e compagne di volare al secondo posto in classifica ed ottenere il sesto successo stagionale su setti incontri sin qui disputati. Dopo una partenza sprint delle padrone di casa, decisivo il cambio Joly per Rossetto operato da coach Bonafede subito dopo i punti iniziali del primo parziale, con le messinesi che riescono a prendere il controllo prima del set, poi dell’intera gara, iniziando a difendere su ogni pallone, attendendo con pazienza l’errore avversario e affondando il colpo con le proprie bocche di fuoco nei momenti decisivi dei parziali. Impatto devastante sul match di Joly, Battista (MVP dell’incontro) e, nell’ultimo set, di Payne.

Akademia Città di Messina inizia la sfida con Galletti-Payne sulla diagonale palleggiatore-opposto, schiacciatrici Battista e Rossetto, centrali Modestino e Martinelli con libero Maggipinto. Risponde coach Beltrami con Scacchetti al palleggio, Ratti opposto, schiacciatrici Fiorio e Pamio, centrali Babatunde e Torcolacci; il libero è Ylenia Pericati.

Partenza in salita per Messina. Brescia avanti 6-2 grazie ad un approccio aggressivo alla gara e ad alcuni errori delle ospiti. Bonafede cambia Rossetto con Joly che piazza subito un muro vincente e si rivelerà mossa di svolta del set e probabilmente dell’intera gara. Sul 9-3, primo time out di Messina e break di risalita con Joly al servizio; quattro punti su sette delle ragazze di Bonafede portano la firma dell’atleta valdostana. Coach Beltrami si vede costretto a chiamare il discrezionale, ma le avversarie non si fermano: con Joly al servizio Messina piazza un break di otto punti (9-11). Sull’11-13, Beltrami sceglie di giocarsi il secondo time-out del parziale. Messina allunga ancora e sul 13-18 il coach di casa rischia Malik, a riposo dopo un brutto infortunio. L’atleta israeliana ripaga la fiducia, piazzando subito un servizio vincente. Payne sbaglia il colpo in fase side-out e Bonafede ferma il gioco (15-18). Il più quattro successivo di Messina induce Beltrami a scegliere il doppio cambio: dentro Bulovic per Pamio e Ratti per Malik. L’ace di Babatunde porta al minimo il distacco da Messina, ma è Battista a deliziare i presenti con un colpo in lungo linea di grande potenza (20-22). Scacchetti accorcia con un ace, Battista affonda un colpo complicato su alzata staccata da rete (22-24), ma la prima set ball viene annullata da Bulovic. Un errore di Brescia chiude il primo parziale (23-25). Dopo un inizio difficile, Messina con pazienza e difese al alto coefficiente di difficoltà, costringe Brescia a sbagliare in diverse occasioni, chiudendo in attacco, nei momenti decisivi,grazie soprattutto a Joly (7 punti e migliore realizzatrice del parziale) e Battista. Torcolacci e Fiorio con 5 punti le migliori di Brescia.

Nel secondo parziale, Bonafede conferma Joly al posto di Rossetto. In avvio, Modestino regala il doppio sorpasso a Messina prima con un muro (3-4), poi con un primo tempo (4-5). Battista è scatenata e conquista tre punti nel breve volgere, ma è costretta a subire un muro di Torcolacci, interrompendo così il trend personale positivo. Un muro di Joly (8-10) convince Beltrami che è il caso di fermare il gioco. Brescia recupera ma Payne trova un angolo sguarnito dove piazzare un diagonale vincente. Joly da posto 4 ritarda il colpo per cogliere in controtempo il muro avversario e riesce a trova il massimo distacco nel parziale (10-13). Le ragazze di Bonafede mantengono il vantaggio accumulato e Beltrami chiama il discrezionale (14-17). Messina aspetta, gioca e piazza gli affondi giusti; Brescia sbaglia ancora (16-21). Payne, invece, cerca e trova le mani del muro (17-22). Dentro Brandi per Babatunde e Torcolacci piazza un ace (19-22). Joly d’astuzia cerca il tocco avversario su un piazzato lungo linea (19-24). Beltrami manda dentro Malik e Pinarello, mentre Messina fallisce due palle set. E’ Modestino a chiudere il secondo parziale in primo tempo (21-25). Joly resta la migliore realizzatrice anche nel secondo set (10 punti), dietro di lei Torcolacci a 8 e Ratti a 7.

Nel terzo parziale, coach Bonafede conferma il sestetto vittorioso nel secondo, mentre Beltrami cambia Fiorio con Bulovic. Brescia parte avanti (4-2), ma Kelsie Payne inizia a lasciare il segno sul match; da seconda linea salta altissima e trova il mani-out, mentre Modestino mura Ratti (4-4). Il sorpasso Messina, e primo massimo vantaggio nel parziale, lo realizza Payne che, con due palloni colpiti ad altezza siderale, trova gli angoli giusti per mettere a terra il pallone ed il più tre (4-7). Si rivede Jessica Joly (6-9) che riesce a trovare il punto su un pallone complicato, staccato da rete. Battista non lascia scampo alla seconda linea bresciana (6-10); il nuovo massimo vantaggio lo trova Modestino al servizio (7-12). Beltrami rimanda in campo Malik, ma Battista continua a colpire alto e di potenza, passando, per ben due volte, sopra il muro di Brescia (8-14). Il 10-16 lo firma capitan Martinelli in primo tempo, dopo un lungo linea strepitoso di Payne. Un errore di Malik al servizio avvicina Messina alla conquista del match (12-21). Nel turno di Pamio al servizio, Brescia rosicchia qualcosa e Bonafede chiama il time-out (15-21). Joly trova un ace (15-23), ma è un’invasione di Torcolacci a mandare ad un passo dal match Messina (16-24). Un secondo tocco di squadra di Galletti chiude la gara (16-25), consegnando tre punti e seconda posizione in classifica a pari merito con Busto. Migliore realizzatrice dell’incontro Joly con 13 punti, dietro di lei Payne con 11, grazie allo straordinario rendimento fornito nell’ultimo parziale.

Valsabbina Millennium Brescia – Akademia Città di Messina: 0-3 (23-25, 21-25, 16-25)

Valsabbina Millennium Brescia: Fiorio 6, Pinarello 0, Tagliani 0, Scacchetti 2, Torcolacci 10, Pamio 5, Bulovic 6, Pericati (L) 0, Brandi 1, Malik 2, Babatunde 5, Pinetti (L) ne, Ratti 6. All. Beltrami, Ass. Cozzi.

Akademia Città di Messina: Battista 11, Martinelli 6, Catania ne, Ciancio 0, Modestino 10, Felappi ne, Mearini ne, Payne 11, Joly 13, Rossetto 0, Maggipinto (L) 0, Galletti 1, Michelini ne. All. Bonafede, Ass. Ferrara

Arbitri: Rachele Pristerà e Antonio Licchelli

Durata set: 28’, 24’, 23’

MVP: Battista (Akademia Città Di Messina)