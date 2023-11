Una meravigliosa opera d’arte impressa in un murales nel pieno centro di San Fratello. L’opera è dell’artista Andrea Sposari che ha deciso di donare, all’intera comunità sanfratellana, la propria arte arricchendo cosi il decoro e la cultura artistica del centro paese.

L’amministrazione comunale ha consegnato una targa all’artista ringraziandolo e riconoscendo l’elevato valore artistico che ha già estasiato tutti i cittadini. “Ringrazio l’artista Andrea Sposari per la meravigliosa opera donata, con grande affetto, a San Fratello – dichiara il Sindaco Princiotta – cosi come ringrazio tutta la mia squadra, in particolare la consigliera Cardali per aver contattato l’artista ed essersi adoperata subito nell’ottenere le dovute autorizzazioni e mettere a disposizione quanto necessario. Ringrazio inoltre la nostra concittadina Raffaella Nardone per il quotidiano impegno che mette personalmente a servizio della comunità, avendo per prima commissionato e fatto realizzare, dallo stesso artista, un’altrettanta meravigliosa opera che ha arricchito il decoro del nostro bellissimo centro storico”.

“Questa amministrazione – prosegue il Sindaco – ha sempre avuto, e continuera ad avere, le porte spalancate per tutti coloro i quali intendano dare un proprio contributo per la valorizzazione e crescita socio culturale del comune che mi onoro di rappresentare”.

“Ringrazio in primis il bravissimo artista Sposari per l’atto di generosità” – dichiara la consigliera Cardali – cosi come ringrazio la sig.ra Lo Cicero e la Sig.ra Latteri, proprietarie dell’immobile in cui si è realizzata l’opera, che mi hanno subito fornito l’autorizzazione, Giuseppe Merlino per aver messo gratuitamente a disposizione il proprio cestello, nonché tutta l’amministrazione comunale, di cui sono orgogliosa di farne parte, per il totale ed immediato supporto; è sempre un’emozione quando a San Fratello si realizza qualcosa di bello e si metta un tassello in piu nella crescita e nel decoro del nostro amato paese.”