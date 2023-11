Ad Acquedolci, nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Santo Stefano di Camastra hanno arrestato, in flagranza di reato, un 58enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma sono arrivati all’uomo, osservando, nel corso degli ultimi giorni, i suoi movimenti spesso in compagnia di giovani noti quali assuntori di droghe. Ritenendo pertanto che il 58enne potesse detenere della droga in casa, i Carabinieri hanno predisposto una perquisizione domiciliare che ha consentito di trovare oltre 75 grammi di marijuana, unitamente ad un bilancino di precisione, verosimilmente utilizzato per la preparazione delle dosi, abilmente occultati in una nicchia del sottoscala.

La droga, inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio, è stata sequestrata insieme al bilancino, mentre il 58enne è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ristretto presso la sua abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.