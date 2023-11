Il comico pugliese Uccio De Santis, accompagnato dall’attrice Antonella Genga, è stato in visita al Centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo “Bambino Gesù” di Taormina per far trascorrere al personale sanitario e ai bimbi ricoverati qualche ora in allegria e soprattutto per dire no alla chiusura di questo reparto di eccellenza.

La struttura guidata dal primario Sasha Agati, come si ricorderà, al momento è operativa solo grazie a una proroga della convenzione tra l’ospedale romano e la Regione Siciliana, che scadrà il prossimo 31 gennaio. La sopravvivenza del Ccpm di Taormina sarebbe a rischio a causa della riapertura del nuovo reparto di Cardiochirurgia pediatrica a Palermo, tenendo conto anche dei criteri stabiliti dal decreto Balduzzi che ne autorizza solo una ogni 5 milioni di abitanti. Medici, infermieri, famiglie e semplici cittadini, però, chiedono a gran voce una deroga a questo decreto e quindi a una doppia presenza nella nostra regione: il reparto di Palermo (aperto lo scorso luglio) e quello già attivo a Taormina dal 2001, quindi operativo da ben 22 anni.

“Vogliamo ringraziare Uccio De Santis per la sua graditissima visita nel nostro reparto – dicono i medici Sasha Agati ed Egidio Iannace – e per avere preso a cuore la situazione che stiamo vivendo. Per noi è stato un giorno veramente speciale”.

“Se ci chiamano da un reparto come questo, se ci chiamano i bambini – spiega Uccio De Santis – noi rispondiamo presente. Queste piccole creature sono lì nel letto con la speranza di vivere una vita normale, piena di sorrisi e divertimento. Io ho tanta ammirazione per il primario Sasha Agati e per la sua équipe, per tutto quello che fanno. Chiediamo pubblicamente che il reparto di Taormina continui a rimanere aperto”.

“La Cardiochirurgia pediatrica deve proseguire la sua attività qui a Taormina – afferma Antonella Genga – e deve dare aiuto, forza e voce a tutti i bimbi che ne hanno bisogno. Ve lo chiediamo noi, lasciatela aperta”.

L’importante testimonianza di Uccio De Santis e Antonella Genga, volti noti del programma televisivo “Mudù”, si aggiunge a quella delle famiglie che il prossimo 18 novembre, alle 10, nella zona di Capo Taormina, scenderanno in strada per manifestare contro la paventata chiusura del Centro cardiologico pediatrico della “Perla dello Jonio” e anche contro il possibile depotenziamento dell’ospedale “S. Vincenzo” di Taormina.

Uccio De Santis, durante la sua permanenza in Sicilia, si è incontrato anche con il sindaco di Taormina, Cateno De Luca. Il primo cittadino della capitale siciliana del turismo, che è anche deputato regionale, si trovava ad Agrigento per una riunione politica pomeridiana e in serata è andato ad assistere allo spettacolo dell’artista barese, molto popolare sui social grazie anche alla sua pagina Facebook con oltre 2,3 milioni di follower. Lo spettacolo, organizzato al Palazzo dei congressi della città agrigentina, ha registrato il pienone.

“Lo show di Uccio De Santis – dice il sindaco Cateno De Luca – è stato davvero straordinario. Ho accettato con piacere l’invito di Uccio. Tante emozioni e tante sane risate mi sono servite per ricaricare le pile e per fare il pieno di energia. Lo aspettiamo presto a Taormina”.