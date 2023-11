Si è tenuta ieri, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, una cerimonia in memoria del defunto capo squadra dei Vigili del fuoco Angelo Casella, insignito della Medaglia d’Oro al Valor Civile.

Alle ore 16 circa, è avvenuta la scopertura della targa “Via Angelo Casella Medaglia d’oro al Valor Civile”. La via intitolata si trova nel centro storico del comune di Montalbano Elicona, proprio nelle immediate vicinanze della sua abitazione. La cerimonia è stata presieduta dal sindaco del Comune di Montalbano, Avv. Antonino Todaro, che ha tenuto un discorso commemorativo in onore del capo squadra, sottolineando l’importanza del lavoro di Angelo Casella e dei Vigili del Fuoco, ringraziando tutti per il servizio alla comunità.

A moderare la cerimonia era presente l’avvocato Giovanni Tortora, Presidente del Consiglio del comune di Montalbano. Tra i vari discorsi commemorativi, anche quello molto toccante del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina, Dott. Ing. Felice Iracà ribadendo che, sotto una divisa da uomini forti, eroici, c’è un essere umano con sentimenti e paure ma, grazie al lavoro di squadra, si riescono a gestire e superare. Alla cerimonia erano presenti, oltre i familiari del Capo Squadra Casella, anche i colleghi dell’Associazione Nazionale dei Vigili del fuoco in quiescenza, che hanno espresso la loro gratitudine per Angelo e per l’intitolazione della via a lui dedicata. La manifestazione si è conclusa con la benedizione del parroco del Comune montalbanese, Don Mauro Sabino e un grosso applauso finale da parte di tutti i presenti.