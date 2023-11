E’ stata una partita sofferta per la Saracena Volley che al Pala Serranò ha dovuto sudare tanto contro la Races San Lucido, per vincere l’incontro valevole per la sesta giornata del campionato nazionale di pallavolo, serie B2.

La compagine locale conquista il match grazie alla determinazione dell’intera squadra che sul 2 – 0 in favore delle ospiti, non ha perso la lucidità e mollato fisicamente. L’incontro si è concluso con il tie-break, il terzo su quattro gare interne, ma finalmente con esito favorevole per le ragazze allenate dal tecnico Domenico Fazio.

San Lucido, seppur rimaneggiato ha disputato una gara da protagonista, mettendo in seria difficoltà le Saracene, uscendo dal campo di gioco a testa alta e raccogliendo un punto per la classifica.

Importante vittoria per la Saracena Volley che fa ben sperare per il proseguo del campionato.

A fine partita abbiamo sentito le impressioni di Agnese Prinzivalli della Saracena Volley, l’allenatore della Races San Lucido Raffaele Di Buono e Domenico Fazio allenatore della Saracena Volley.