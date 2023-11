Arriva la terza sconfitta per il Messina che esce tra i fischi del suo pubblico dopo la sconfitta 0-3 al Franco Scoglio contro il Latina.

Eppure l’avvio era stato incoraggiante fino al vantaggio nerazzurro siglato da Jallow che, al 38’, batte Fumagalli dopo essere scattato sul filo del fuorigioco. Poi il Messina resta anche in dieci uomini per l’espulsione di Frisenna che becca due gialli in otto minuti.

In inferiorità numerica e sotto di una rete, i peloritani nella ripresa prestano il fianco agli ospiti che raddoppiano al 58' con Paganini di testa. Il terzo gol arriva al 62'. Lo mette a segno Del Sole. Poi Fumagalli evita il peggio e gli ospiti colpiscono anche un palo con Paganini.