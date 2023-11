Niente da fare per il Città di Sant’Agata che nella tredicesima giornata del campionato di serie D esce battuto dalla sfida del “De Simone” contro il Siracusa che fa valere la legge del più forte vince 2 a 0, e si riporta in vetta al campionato agganciando Vibonese e Trapani.

Per i santagatesi la resistenza dura appena un tempo, il primo, concluso sul risultato di parità sebbene i padroni di casa abbiano sfiorato la rete in più di un’occasione. La squadra di Facciolo si è tuttavia salvata per l’imprecisione sotto porta dei padroni di casa oltre ad un paio di interventi del portiere Iovino.

Nella ripresa il Siracusa però non fallisce e sblocca la gara al 3’ con Alma che di testa insacca su sponda di Maggio. Al 8’ gli azzurri di Cacciola raddoppiano con Arcidiacono, ancora servito da Maggio. Per i santagatesi non si registrano occasioni per riaprire la partita, anzi sono proprio i padroni di casa ad andare vicini al tris con l’ex Faella.

Il Città di Sant’Agata resta dunque in classifica a quota 18 punti e si prepara alla prossima giornata quando al “Fresina” si giocherà un match importantissimo in chiave salvezza contro il Portici.