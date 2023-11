La Mamertina e il Ficarra hanno vinto i derby, rispettivamente contro la Fitalese e il Tortorici, negli incontri validi per l’ottava giornata del Campionato di Seconda Categoria Girone C.

La Mamertina si è imposta 1-0 in casa, con la rete decisiva di Paolo Fogliano, mentre il Ficarra (nella foto i festeggiamenti) ha avuto la meglio degli avversari con i gol di Fabio Lucifero e Nicola Bonfiglio. Con queste vittorie la Mamertina e il Ficarra sono appaiate al terzo posto in classifica con 16 punti, a due lunghezze dalla capolista Saponarese.

La prima forza del torneo non è andata oltre l’1-1 in trasferta contro il Don Peppino Cutropia; alla Saponarese non è bastata la rete di Bertino, resa vana dal gol locale di Andaloro. In seconda posizione si trova con 17 punti il Calcio Rometta Marea, che ha superato 3-0 in casa la Juvenilia con le reti di Amendolia, Scimone e Bruno. La Provinciale ha battuto 4-3 in casa il Club Sportivo Oliveri, con la doppietta di Nunnari e i gol di Oliva e De Luca, mentre vittoria esterna dell’Olivarella 3-1 contro la Vivi Don Bosco, grazie alla doppietta di Gassama e alla rete di Papale.