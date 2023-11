Il Città di Villafranca raggiunge il Monforte San Giorgio in vetta alla classifica del Campionato di Prima Categoria Girone C, dopo la vittoria casalinga 4-1 contro il Riviera Nord nell’ottava giornata del torneo.

Le due compagini si trovano appaiate al primo posto con 22 punti. Il Città di Villafranca ha vinto la sua partita, con le reti di Libro, Velardi, Cordima e Di Vincenzo; invece il Monforte San Giorgio ha pareggiato 1-1 in casa contro lo Stefano Catania, per via dei gol di Dama e Zanghì.

Negli altri match successi per Terme Vigliatore, ORSA Promosport e Real Gescal. Il Terme Vigliatore (nella foto) ha battuto in casa 2-0 il Rodì Milici, con i gol di Garofalo e Torre, e sale in terza posizione con 17 punti. Vittoria esterna per l’ORSA Promosport, che ha sconfitto 4-2 il Pro Falcone grazie alle reti di Sottile, Lanza e alla doppietta di Materia. Il Real Gescal ha superato in casa 4-2 il Torregrotta con la doppietta di Monaco e le reti di Cocuzza e La Paglia. E’ stato rinviato infine l’incontro tra Lipari e Folgore Milazzo.