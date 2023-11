Il Sinagra ha battuto 3-0 in casa l’Orlandina nel derby, nell’incontro dell’ottava giornata del Campionato di Prima Categoria Girone B, e si trova in terza posizione in classifica con 14 punti.

Il match odierno, disputato al Comunale di Brolo (nella foto), è stato deciso dalle reti di Naciti al 2′, Natalotto al 42′ e Mancuso al 65′; l’Orlandina, con questa sconfitta, rimane all’ottavo posto con 11 punti, in compagnia del Città di Castellana.

Proprio il Città di Castellana ha superato in trasferta 3-1 la Sfarandina con le reti di Ventimiglia, Cangemi e Cerami; inutile per la formazione di Castell’Umberto il gol di Brunello. In vetta alla classifica con 22 punti rimane il Bagheria, nonostante sia stato fermato sul pareggio 1-1 dal Città di Casteldaccia. La seconda forza del torneo (adesso a 17 punti) Futura Brolo ha pareggiato in trasferta, sempre per 1-1, contro il Villabate Calcio.