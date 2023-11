Pareggi per il Santa Domenica Vittoria, il Kaggi e la capolista Polisportiva Nicosia, nelle gare valide per l’ottava giornata del Campionato di Promozione Girone C.

Il Santa Domenica Vittoria ha pareggiato 0-0 in casa contro il Belpasso e rimane in ultima posizione in classifica con 3 punti, mentre 1-1 del Kaggi in trasferta contro il Città di Aci Catena, per via delle reti di Criado e Gerbino; il Kaggi si trova al quartultimo posto con 5 punti.

In vetta al raggruppamento rimane con 18 punti la Polisportiva Nicosia, nonostante il pareggio casalingo 1-1 contro l’Aci e Galatea; non basta alla prima in classifica la rete di Checa Rodriguez, resa vana dal gol di Febbraio. A una lunghezza di distanza seguono il Real Aci e il Riposto; il Real Aci (nella foto) ha battuto in casa 3-0 il Real Suttano, con le reti di Carbonaro, Meli e Manca, mentre vittoria esterna 4-2 del Riposto contro il Città di Calatabiano. Infine la Polisportiva Sant’Alessio ha superato in casa 1-0 il Valdinisi Calcio, grazie al gol decisivo di Ardizzone al 51′.