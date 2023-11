Netta sconfitta 6-1 per il Città di Galati, che è stato superato in trasferta dal Lascari-Cefalù nel match valido per l’ottava giornata del Campionato di Promozione Girone B.

Al Comunale “Martino Ilardo” di Lascari la formazione galatese subisce la seconda battuta d’arresto stagionale, dopo la sconfitta casalinga contro l’Atletico Messina, e si trova attualmente in quinta posizione in classifica con 14 punti, in compagnia della Nuova Rinascita Patti.

Il Lascari si porta subito in vantaggio al 6′ con Danny Mocciaro, che approfitta di un posizionamento sbagliato della difesa avversaria e batte l’incolpevole portiere ospite Crimaldi. Risponde il Città di Galati all’8′ con un colpo di testa di Emanuele Serio, che si perde oltre la traversa. Al 9′ ancora Mocciaro si rende pericoloso con un tiro cross, che non viene raggiunto in area di rigore da Zangara. Il Lascari raddoppia al 18′ con un preciso diagonale di Simone Di Salvo, che sbatte sul palo e poi si insacca in rete. Al 20′ doppia occasione per il Città di Galati; prima Eric Campisi liscia la palla in area e poi Enrico Parafioriti calcia sull’esterno della rete. Al 28′ gli ospiti vanno vicinissimi alla rete con Serio il quale, su assist di Davide Vicario, calcia debolmente tra le braccia del portiere avversario Fiduccia. Al 30′ il Lascari sigla il tris con Gabriele Butera, che supera Crimaldi con una girata. Il Città di Galati nel finale di tempo prova a riaprire l’incontro e al 37′ Enrico Parafioriti impegna a terra Fiduccia con un tiro dai 20 metri. Al 40′ ci prova Giuseppe Samuel Parafioriti, ma anche la sua conclusione si perde oltre la traversa. Al 45′ torna a farsi vedere in avanti il Lascari e Crimaldi si supera su una conclusione ravvicinata di Mocciaro.

La ripresa si apre con il Città di Galati in avanti. Al 54′ Giuseppe Parafioriti manda oltre la traversa dal limite, mentre al 57′ un tiro di Serio viene bloccato a terra da Fiduccia. Al 60′ clamorosa occasione sprecata dagli ospiti; Davide Vicario si lascia respingere una conclusione ravvicinata da un difensore avversario, dopo un tiro cross di Parafioriti che era stato respinto da Fiduccia. Sugli sviluppi del corner il Città di Galati accorcia le distanze con il capitano Giuseppe Truglio, che batte Fiduccia dopo che Vicario non aveva trovato lo spazio per calciare verso la porta. Al 70′ il capitano ospite Truglio sfiora il 2-3 con un colpo di testa, che si perde a lato. All’82’ il Città di Galati rimane in dieci uomini, per la doppia ammonizione ai danni di Giuseppe Parafioriti. All’86’ arriva il 4-1 del Lascari con una gran conclusione sotto la traversa di Domenico Gnoffo, che non lascia scampo a Crimaldi. Al 92′ fantastica rovesciata di Mocciaro per il 5-1; lo stesso Mocciaro sigla il definitivo 6-1 e la sua tripletta personale al 95′ con un delizioso pallonetto.

In vetta alla classifica rimane da solo il Rosmarino con 21 punti, dopo la vittoria esterna 1-0 nel derby contro l’Aluntina con un gol all’ultimo respiro al 93′ del bomber Tindaro Calabrese. L’altra capolista Aquila Bafia, invece, è stata superata 4-2 in trasferta dalla Santangiolese, per via della doppietta di Spinella e delle reti di Tuccio e Di Stefano. La gara tra Polisportiva Gioiosa e Città di Mistretta è terminata 1-1, con i gol di Salerno e Comelles, mentre si è concluso a reti bianche l’incontro tra Nuova Azzurra Fenice e Nuova Rinascita Patti.