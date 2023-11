Un tragico incidente mortale si è verificato lungo la SS Ragusa – Catania, in direzione del capoluogo etneo.

Il sinistro fatale si è verificato lungo la SS 514 sulla quale si registrano adesso lunghe code. A scontrarsi, nei pressi del bivio per Licodia Eubea, sono stati due mezzi per cause ancora in corso di accertamento.

Sembra che il violento impatto sia avvenuto tra un tir e un’auto. Una persona è morta sul colpo.