La decima giornata del Campionato di Eccellenza sorride al Milazzo e al RoccAcquedolcese.

I Mamertini hanno sconfitto con il più classico dei risultati il Misterbianco. Le reti di Agolli al 36’ e Leo al 39’ valgono tre punti preziosissimi. Bottino prezioso, nell’anticipo di ieri, anche per il RoccAcquedolcese che ricaccia a mani vuote il Real Siracusa, imponendosi per 4-2. Vantaggio dei padroni di casa con Strumia al 26’. Il raddoppio giunge al 42’ grazie a un calcio di rigore trasformato da Carrello. Ma gli ospiti non ci stanno e così gli aretusei prima accorciano le distanze con Montagno e poi pareggiano i conti con Frittitta. Ma all’81’ è Carroccio a riportare in vantaggio il RoccAcquedolcese con Ferrè che chiude i conti al 90’.

Cade la Nebros che a Modica era passata in vantaggio grazie a un calcio di rigore messo a segno da Ancione. I padroni di casa hanno però prima pareggiato con Prezzabile al 78’ e infine hanno messo a punto il sorpasso con Agodirin al minuto 81.

Pari per la Jonica in casa dell’Enna. A segno gli ionici al 13’ con Bozzanca. Il pari dei padroni di casa lo firma Arquin al 53’.

Nell’altro anticipo di ieri, pesante capitombolo della Messana battuto a domicilio dal Gela per 0-4.

Gli altri risultati: Leonfortese – Leonzio 1-2, Mazzarrone – Santa Croce 2-2

FOTO: CALOGERO LIBRIZZI da pagina Facebook Polisportiva Acquedolcese

