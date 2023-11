La Nuova Igea Virtus strappa tre punti col cuore, gettandolo oltre l’ostacolo Akragas. Decide in extremis Sebastiano Longo che capitalizza al massimo un assist di Biondo e realizza la rete della vittoria.

La fine dei sei minuti di recupero concessi dall’arbitro è un’autentica liberazione per i giallorossi che, al 70’, si erano visti negare un calcio di rigore, ai più apparso evidente, per fallo di Cipolla su Di Stefano. Per il resto, il match non ha regalato particolari sussulti. Basti pensare che, nella ripresa, l’unico brivido lo ha corso la formazione giallorossa con Staropoli bravissimo su un colpo di testa di Trombino che, senza il prodigioso intervento del portiere igeano, sarebbe finito dritto sotto la traversa.

Qualche occasione in più nel primo tempo con l’Igea vicinissima alla rete dopo otto minuti di gioco con Isgrò che supera anche il portiere, ma non riesce a spingerla in fondo al sacco, favorendo l’intervento della retroguardia ospite. Per il resto si registrano soltanto un tiro di Di Mauro per l’Akragas, respinto da Staropoli e un’occasione ancora con Isgrò che sfiora il palo.

Tre punti d’oro per la Nuova Igea Virtus che aiutano a guardare al futuro con maggiore serenità.