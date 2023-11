Arrivano una condanna ed un’assoluzione nel processo a carico di due uomini di Militello Rosmarino, accusati di trasporto e detenzione illecita di stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giudice del Tribunale di Patti Giovanna Ceccon ha condannato ad un anno ed un mese di reclusione Salvatore Biagio Borgia, 37anni, riqualificando il reato nell’ipotesi di lieve entità e con la riconosciuta recidiva. L’uomo dovrà quindi pagare anche 1800 euro di multa e le spese processuali.

Assolto invece per non aver commesso il fatto, il 59enne delle Francesco Galati Casmiro, difeso dagli avvocati Salvatore e Pippo Mancuso.

Il procedimento scaturì dal fermo eseguito nel settembre 2021 dalla Polizia di Stato in territorio di Brolo quando a bordo dell’autovettura sulla quale viaggiavano i due, furono rinvenuti circa 15 grammi di cocaina, confezionata ed occultata all’interno dell’alloggiamento airbag. Furono inoltre sequestrati 470 euro in banconote di vario taglio trovate in una tasca e nel portafogli di Borgia.

Il Gip all’epoca convalidò l’arresto di entrambi ma disponendo la misura cautelare ai domiciliari per il solo Salvatore Borgia, che si trovava alla guida del mezzo.