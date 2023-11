Giornata all’insegna dell’instabilità, specie nelle ore mattutine quando potrebbero verificarsi piogge anche a regime temporalesco. Situazione in attenuazione dal pomeriggio con schiarite in serata. Temperature in calo.

Venti da moderati a forti occidentali. Basso Tirreno molto mosso; Canale da molto mosso a mosso; Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

Per la giornata di oggi la Protezione Civile Regionale ha diramato un avviso di allerta gialla.