Si terrà domani, domenica 12 novembre, con inizio alle 17 presso il Museo dell’Argilla, l’evento “”Dalla Parte di Eva: La violenza sulle donne di ieri e di oggi”, organizzato dalla Soroptimist Spadafora Gallo-Niceto e dal Coordinamento Provinciale Politiche di Genere FNP CISL.

La Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne viene celebrata il 25 novembre, il Soroptimist Spadafora Gallo – Niceto come previsto dalle Linee guida del Soroptimist International d’Italia inizia la sua campagna “Orange The World” il 12 novembre 2023, per focalizzare l’attenzione pubblica su un tema che, come sarà sottolineato nell’intervento della Professoressa Santoro, ha origini nel passato. La dott. Maira proporrà dei fattori di cambiamento che la donna odierna potrebbe attuare. Nell’evento, con l’intervento del Sottotenente dell’ Arma dei Carabinieri, sarà possibile avere un riscontro da parte delle forze dell’ordine.