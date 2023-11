Il vescovo di Cefalù, monsignor Giuseppe Marciante, torna a essere incisivo con un forte messaggio di speranza e a battere su quelli che ritiene i punti cardine per la rinascita del territorio, dopo aver criticato, nei mesi scorsi, l’immobilità della politica regionale, scatenando la risposta del governatore siciliano Renato Schifani.

Tra le righe di “Mettiamoci in cammino- Lettera per ridare speranza alle Madonie” monsignor Marciante scrive dei vasti roghi che hanno distrutto il patrimonio boschivo, ferito indelebilmente il Creato, spezzato vite umane e animali, mandato in fumo tante abitazioni, frutto di anni di sacrifici.

“Dopo gli incendi cosa resta della bellezza? – scrive il vescovo. Una coltre di carbone e cenere, e scheletri neri di alberi. Ma chiediamoci, chi mai può volere il male di questa nostra terra? Chi vuole far morire le Madonie?”

Il riferimento è anche all’annosa questione della viabilità, al fenomeno dello spopolamento, alla possibilità di chiusura dell’Ospedale Madonna dell’Alto di Petralia Sottana.

La riflessione nasce dal libro “L’uomo che piantava gli alberi” di Jean Giono, portando come esempio il protagonista. “Come lui, anche noi siamo chiamati a farci atleti di Dio, sfidare la rassegnazione, la paura, piantare semi di speranza. E la speranza prenderà forma in una una quercia che il vescovo insieme ai sindaci del comprensorio, lunedì 20 novembre pianterà nelle campagne di Cefalù ferite dai roghi, durante l’iniziativa “Nuovi Semi di Vita. Donando, anche, semi di speranza ai giovani affinchè possano generare nuova vita.