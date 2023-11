Tutto finito. E stavolta la maturità dovrebbe davvero essere alle spalle, una di quelle tappe ormai passate alle quali si guarderà – forse con un sorriso – voltandosi indietro. Ma, a pensarci bene, forse per loro non sarà come per tutti gli altri.

Non sarà come per quelli che al loro esame di maturità guardano con una nota di malinconia e quel sentito romanticismo, quasi fisiologico, con cui si ricorda una fase difficile, eppure indimenticabile, della propria vita. Probabilmente loro ripenseranno all’incubo di questi mesi, al dover ripetere un esame con tanto di voto acquisito, alla possibilità di vedere la loro vita di studenti “rallentata”. Oggi l’incubo è ufficialmente finito.

E così gli studenti della VA Linguistico del Liceo “Galileo Galilei” di Spadafora potranno tirare un sospiro di sollievo, stavolta definitivo, rispetto a quell’esame che hanno dovuto sostenere per ben due volte a distanza di quattro mesi. Con gli ultimi due maturandi di stamattina, si è definitivamente chiusa una parentesi spiacevole nella storia dell’istituto superiore spadaforese.

“Noi non siamo solo la scuola del ricorso”, titola uno striscione realizzato con una classica bomboletta spray. E, del resto, il Liceo Galileo Galilei, nella sua gloriosa storia, ha dato tanto alla società civile nel corso degli anni, con docenti di primo livello che hanno contribuito a sfornare talenti che si sono fatti onore nel panorama della vita. Sarà certamente così anche per questi undici ragazzi che hanno avuto modo di dimostrare, una volta di più, il loro valore.

Merito anche di una commissione assolutamente competente e umanamente di rango elevato, capitanata dal Professore Elio Parisi, dirigente dell’Istituto Ainis di Messina. Un gruppo di professionisti della scuola che ha saputo compenetrarsi nel dramma dei ragazzi, mettendoli a loro agio dal primo all’ultimo. Il caso “Spadafora” ha assunto rilevanza nazionale. Nello scorso luglio, come si ricorderà, i genitori di una studentessa hanno presentato un esposto, lamentando presunte irregolarità. Adesso una docente è stata trasferita a Messina e rischia sei mesi di sospensione. Di questa storia vogliamo prendere il bello che è tutto riassunto nelle parole del professore Antonino Cardone, affidate a Repubblica: “Spero che questa esperienza serva ai ragazzi anche per imparare ad amare il prossimo e a preferire il dialogo allo scontro“.

IL COMUNICATO DELL’AVV. MARIA CHIARA ISGRO’, LEGALE DELLA STUDENTESSA RICORRENTE

Pubblichiamo integralmente la nota dell’Avvocato Maria Chiara Isgrò, legale che, nella vicenda, ha assistito la famiglia della studentessa che ha presentato ricorso nello scorso luglio.

“Si manifesta soddisfazione per la positiva conclusione della sessione d’esame e si augura a tutti i ragazzi un futuro denso delle soddisfazioni che meritano, ognuno secondo le proprie aspirazioni. Si ringrazia il Dirigente scolastico provinciale Prof. Stello Vadalà e l’Istituzione scolastica tutta, compresa la Commissione d’esame nominata, per la professionalità e la partecipazione, anche umana, dimostrata in una vicenda così complessa da gestire.

Per tutto il periodo la famiglia della giovane mia assistita ha inteso tenere un profilo riservato, trattandosi di persone comuni che non amano protagonismi, pur a fronte di inopportuni giudizi sommari e palesi inesattezze diffuse anche a largo raggio mediatico da soggetti controinteressati.

Non era nostra intenzione rilasciare ulteriori dichiarazioni nel merito della vicenda, anche a tutela della privacy degli interessati, ritenendo che sarebbe bastato leggere i fatti descritti nella sentenza del TAR, sentenza che peraltro i ricorrenti non hanno appellato neanche ai fini della sospensiva.

Com’è risaputo, la commissione ispettiva ministeriale ha acquisito prove scritte inconfutabili, oltre che le confessioni dei diretti protagonisti, comprovanti gravi violazioni normative: a seguito di ciò non poteva che essere annullata la prova orale. Sul punto c’è poco da aggiungere.

Sul fatto che la questione sia rimasta aperta troppo tempo aggravando la condizione psicologica degli alunni, forse è stata inopportuna la presentazione del ricorso al TAR da parte degli alunni, ricorso che già in partenza, visti gli incredibili ed univoci esiti dell’ispezione ministeriale, non aveva alcuna possibilità di accoglimento e che ha avuto il solo effetto di prolungare per altri due mesi lo stato di incertezza, le false speranze ed il disagio emotivo degli alunni, oltre che richiamare l’attenzione dei media locali e nazionali su un avvenimento che non poteva che mettere in cattiva luce un Istituto scolastico che rappresenta un punto di riferimento per il comprensorio.

Per sgombrare il campo da qualsiasi illazione, appare opportuno chiarire una volta per tutte che l’esposto alla scuola (non giudiziario) fu presentato dalla ragazza per la seguente ragione:

per l’esame orale era stato illegittimamente concordato con il commissario interno che gli alunni avrebbero saputo con giorni di anticipo gli argomenti di inizio esame ed è, invece, avvenuto che solo all’alunna mia assistita è stato richiesto dalla commissione un argomento di inizio esame difforme rispetto a quanto concordato con lo stesso commissario interno; è comprensibile che l’inaspettata sorpresa ha provocato il disorientamento della giovane, che ha generato una prolungata crisi emotiva, compromettendo lo svolgimento della prova orale, con conseguente valutazione gravemente insufficiente ed inevitabile incidenza sul voto finale che le era stato attribuito.

Così come appare opportuno chiarire come non sia vero che la ragazza mia assistita avesse un curriculum mediocre, come da qualche controinteressato falsamente affermato al TG, avendo ella una media di presentazione pari a 7,46/10, oltre 33 crediti maturati nel corso del triennio; inoltre la ragazza aveva già ottenuto buoni voti negli scritti dell’esame di italiano e di inglese.

In conclusione, non vorrei che alla fine passasse il messaggio distorto (come si è tentato ripetutamente di fare anche con discutibili dichiarazioni anche sui TG nazionali rese da controinteressati) che la colpevole di tutto sia la ragazza, sol perché avrebbe denunciato in ritardo i fatti illegittimi o sol perché sarebbe venuta meno al patto illecito ed, invece, rischiare di perdere di vista la causa che ha dato origine alla singolare e non edificante vicenda, non cogliendosi l’occasione proficua per riflettere e migliorarsi sul rispetto del principio di legalità nella scuola e nella società anche per il futuro delle nuove generazioni”.