Un evento nell’evento, comincia oggi il weekend sampietrino all’insegna della storia e dei sapori, in avvicendamento fra la “Rievocazione storica della venuta di Federico IV d’Aragona” e lo “Schiticchio d’autunno”.

Dalle 17 di oggi e dalle 11 di domani, un programma fittissimo di rimbalzi storici e culinari che si svilupperà nel cuore del borgo nebroideo, snodandosi in un percorso meticolosamente allestito per le vie principali. Fra i punti qualificanti del programma amministrativo della Giunta Marchello, lo slow tourism in contrapposizione al turismo di massa mira a far inserire anche San Piero Patti fra gli itinerari da visitare. Racchiuse nello “schiticchio” la convivialità e la tipicità della cultura gastronomica, frugale e di stagione, con rivisitazioni gourmet. Mentre, per quel che riguarda il corteo medievale, lo sguardo sarà rivolto a uno degli episodi determinanti della storia sampietrina, vale a dire la rivolta popolare contro i baroni avvenuta nel 1356 e il successivo soggiorno del re di Sicilia proprio a San Piero Patti.

L’evento, da cui derivò la concessione della demanialità all’antica “Universitas Sancti Petri supra Pactas”, di recente è finito sui muri della via Tenente Genovese che conduce al castello, grazie ad un progetto di rigenerazione urbana conclusosi con una vistosa pittura perenne. Fra i momenti salienti della due giorni, la “dama castellana”, una suggestiva gara che, su un grande campo di gioco approntato da figuranti e dame in abiti d’epoca, vedrà fronteggiarsi due abili maestri del celebre gioco da tavolo in una sfida senza tempo. A corredo della sfilata di domani, invece, oltre alla rassegna di giocoleria e vari intrattenimenti tipicamente medievali, lo spettacolo degli sbandieratori del gruppo Casa Normanna di Motta S. Anastasia.