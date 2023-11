È levata di scudi generale contro il dimensionamento scolastico. Buone nuove però sembrano arrivare per il “Rita Levi Montalcini” di San Piero Patti, sull’attenti già da luglio.

Con plessi dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dislocati anche nei Comuni di Montalbano Elicona, Librizzi e Basicò, a muoversi in difesa le Amministrazioni locali in sinergia con la dirigenza dell’Istituto, il corpo docenti, il personale ATA e i genitori degli alunni. Attraverso un documento comune, sottoscritto dai sindaci e sottoposto all’attenzione dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e di tutte le autorità competenti, si è giocato d’anticipo per difendere l’autonomia del “Montalcini” e contrastare i tagli previsti secondo logiche aritmetiche che non tengono conto delle specificità territoriali.

Per questo, piedi puntati per garantire l’efficienza del servizio scolastico di fatto espletato per un vasto bacino d’utenza, seppur costituito da piccoli centri comunali, che supera i 7.000 abitanti costretti, tra l’altro, a fronteggiare considerevoli distanze da plesso a plesso. Una mobilitazione che – con i sindaci Cincia Marchello, Nino Todaro, Renato Di Blasi e Filippo Gullo in prima linea – ha ottenuto per il momento un riscontro favorevole che parrebbe muoversi in direzione della “tutela dei presidi scolastici unici e autonomi nelle aree interne e nei territori montani”. Senza abbassare la guardia, però, l’Amministrazione sampietrina – per voce della prima cittadina Marchello e dell’assessore alla Pubblica Istruzione Salvatore Pantano – conferma il proprio impegno su questa delicata vertenza: «Continueremo a vigilare con attenzione sulla prosecuzione dell’iter del piano regionale di dimensionamento con l’obiettivo di tutelare l’I. C. “Rita Levi-Montalcini” che rappresenta un fondamentale presidio educativo e culturale per il nostro comprensorio, anche a contrasto della dispersione scolastica».