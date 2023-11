Sabato 28 Ottobre, presso il suggestivo Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, si è svolto il convegno sul volontariato sociale dal titolo “Il volontario come scelta responsabile a fianco delle persone autistiche”, voluto ed organizzato dalla Coop. Sociale “Progetto Dopo di Noi” di Barcellona P.G.

L’evento è stato moderato dal Direttore del Centro Servizi per il Volontariato (CESV) Messina ETS, Rosario Ceraolo. Hanno preso la parola, per i saluti istituzionali e le riflessioni introduttive, l’Ass. alle politiche sociali Alessandra Calafiore, Giuseppe Ruggeri (Presidente Lions Club Messina Ionio), Nadia Rivetti (Presidente Lions Club Barcellona P.G.), Giuseppina Siracusa (Delegato per il laboratorio arti musive “Ing. Cesare Fulci” per persone autistiche di Barcellona).

Tra i relatori il Presidente della Coop. Sociale “Progetto Dopo di Noi” Claudio Passantino, il quale ha sottolineato la necessità dei ragazzi autistici di vivere il proprio tempo insieme ai coetanei, di sperimentare relazioni di amicizia con altri giovani fuori dalle strutture riabilitative.

Il Prof. Clemente Cedro ha illustrato magistralmente gli aspetti clinici del Disturbo dello Spettro Autistico, soffermandosi sull’importanza di relazioni sociali che possano dare significato emotivo alle esperienze dei ragazzi

Giuseppe Genovese, Pedagogista, ha evidenziato la centralità del volontariato come opportunità di crescita esistenziale della persona, propedeutica alla formazione di una società più attenta ai bisogni di tutti e più inclusiva

Carmelo Caporlingua, Presidente della Coop. Sociale Audacia, ha ribadito la crucialità della dimensione lavorativa, della dignità sociale che si acquisisce attraverso il lavoro e la valorizzazione delle potenzialità di ogni ragazzo

Alfredo Finanze, Presidente della “Mediterranea Eventi”, è intervenuto sul tema dell’inclusione sociale attraverso lo sport, presentando la manifestazione “Allinparty”

Domenica Calabrò, Coordinatrice Regione Sicilia A.N.G.S.A. (Associazione Nazionale Genitori Persone Autistiche) ha chiuso i lavori con una relazione sulle difficoltà e le speranze delle famiglie, riportandole al centro di un progetto di condivisione ed inclusione sociale

Il convegno si è concluso con gli interventi e gli spunti di riflessione dei presenti, a testimonianza dell’interesse suscitato dalle tematiche trattate.