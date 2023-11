È scontro tra la minoranza e l’assessore alle finanze, Roberto Mellina. I consiglieri Lorenzo Italiano, Giuseppe Crisafulli, Damiano Maisano e Alessia Andaloro hanno chiesto le dimissioni dell’esponente della giunta Midili che avrebbe detto di non partecipare più ai lavori della commissione consiliare perché non rappresentato dai

suoi consiglieri di Fratelli d’Italia.

«Pensavamo di essere su “Scherzi a parte” – affermano i quattro esponenti della minoranza, quando la collega Valentina Cocuzza, presidente della prima commissione, ci ha riferito questo. Ed invece non è così anche perché è tutto registrato. Evidentemente l’assessore Mellina non ha idea dei fondamentali della politica, né del ruolo che svolge non a rappresentanza dei suoi consiglieri ma dell’intera comunità. Egli gestisce una delega del sindaco ma ha sottoscritto un giuramento con la città, di svolgere il mandato osservando la Costituzione, non sull’osservanza delle regole del suo partito. Il giuramento al suo partito a noi e ai milazzesi non interessa».