Il Sindaco di Galati Mamertino Vincenzo Amadore rende noto che è stato pubblicato, sul sito istituzionale dell’ente comunale, un avviso di manifestazione di interesse riferito alle start up e ai progetti imprenditoriali per l’utilizzo dei locali del NEBLAB (Incubatore di Imprese).

La scadenza di presentazione delle istanze è prevista per il 30 Novembre 2023, e tutte le informazioni e i link si potranno scaricare dal sito del Comune www.comune.galatimamertino.me.it; lo scopo della manifestazione è quello di mettere a disposizione gli spazi e i servizi del NEBLAB alle imprese, che sono in possesso dei requisiti contenuti nell’avviso.

L’azione del NEBLAB è volta a promuovere, supportare e agevolare la nascita e la crescita di piccole imprese, mettendo a loro disposizione idonei locali e servizi. L’avviso è finalizzato esclusivamente a favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di aspiranti idonei, in modo non vincolante per l’ente; la manifestazione, che va presentata entro e non oltre il 30 Novembre, ha l’unico scopo di comunicare all’ente la disponibilità degli interessati ad incubare la propria impresa nei locali del NEBLAB.