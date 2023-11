Dodici le condanne emesse dal giudice per l’udienza preliminare Monia De Francesco alla fine del primo troncone processuale dell’operazione Chanel, l’inchiesta scattata dalla retata antidroga dello scorso marzo.

Nel dettaglio sono stati condannati a 16 anni e 10 mesi Giovanni Cacopardo; 20 anni ad Antonino Settimo; 18 anni e 4 mesi Paolo Settimo; 13 anni e 8 mesi Salvatore Culici e Alessandro Cucinotta; 6 anni (e 20mila euro di multa) Giovanni De Cicco Cuda, Fabio Ariganello e Graziano Castorino; 3 anni (e 6mila euro di multa) Antonino Familiari e Giovanni Nucera; 3 anni e 2 mesi (e 8mila euro di multa) Antonino Fichera, 4 anni e 8 mesi (e 18 mila euro di multa) Giuseppe Castorino.

Decisa anche la confisca della pescheria “La boutique del pesce” di via Taormina. Disposte anche alcune assoluzioni parziali per i Settimo. Come scoperto dalla polizia nell’indagine coordinata dalla Dda, un grosso giro d’affari legato al narcotraffico veniva gestito tra Camaro e Santa Lucia sopra Contesse. Ma non mancavano sconfinamenti in provincia di Messina e Catania. I canali di approvvigionamento erano in Calabria. Il prezzo della cocaina si aggirava sui 50-60 euro al grammo, mentre la marijuana veniva commerciata a 50 centesimi al grammo. I poliziotti scoprirono anche che tra gli spacciatori c’era anche un minorenne.