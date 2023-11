Un Dato allarmante emerge dal comitato per l’ordine la sicurezza che stamattina in Prefettura ha visto la partecipazione del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, Prefetto Maria Grazia Nicolò.

Le denunce sono in forte calo, al contrario dei reati legati all’usura e al racket delle estorsioni ecco perché “denunciare è un dovere civico e bisogna affrancarsi dalla criminalità organizzata” ha spiegato ai microfoni dei giornalisti la Nicolò. “Lo Stato fa tanto, e prevede indennizzi, ma è doveroso da parte dei cittadini denunciare quando si è vittima di richieste estorsive e usuraie. A Messina, come nel resto d’Italia, l’attività di magistratura e forze dell’ordine registrano un aumento dei reati di questo tipo. A fronte di questo, però, non corrispondono le denunce d’imprenditori e operatori commerciali”.

All’incontro voluto al palazzo del Governo di Messina dal prefetto Cosima Di Stani è stato fatto il punto della situazione durante un lungo confronto che ha visto la partecipazione dei procuratori capo di Barcellona e Patti, Giuseppe Verzera e Angelo Cavallo, ma anche alla presenza dei rappresentati delle associazioni Antiracket. Tra questi Pippo Scandurra di Rete per la legalità e Mario Ceraolo ufficio legale Fai Federazione Antiracket italiana.