Un vero e proprio scrigno ricco di libri dove la parola chiave è cultura. Torregrotta riapre le porte della nuova Biblioteca Comunale intitolata alla maestra Melina Condipodero.

Un’opera fortemente voluta da tutta l’Amministrazione guidata dal Sindaco Nino Caselli, dall’Assessora Domenica Gringeri e da tutto lo staff che ha fortemente collaborato per la realizzazione di questa fondamentale opera. Adesso la nuova biblioteca è davvero un fiore all’occhiello.

L’Inaugurazione della rinnovata Biblioteca Comunale svolta nella giornata di giovedì 9 Novembre è stata sentita e fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale per dare a Torregrotta un luogo dove poter leggere, studiare e altre iniziative culturali.

Il Sindaco Dott. Antonino Caselli con tutta la sua Amministrazione, ha deciso di intitolare la Biblioteca alla cara Maestra nonché concittadina Melina Condipodero, che con affetto e dedizione ha dedicato la propria vita all’insegnamento ed educazione di tante generazioni che a distanza di anni, ancora in tantissimi ricordano con immenso affetto.

“Da venerdi 10 Novembre -dichiara la squadra di Caselli- inizieranno presso i nuovi locali della Biblioteca sita in Via G. Verga n.8, gli appuntamenti mensili dei Laboratori Didattici – Creativi con incontri dedicati alla lettura “ad alta voce” che coinvolgeranno tutte le fasce d’età. L’augurio per la tutta cittadinanza è di vivere con entusiasmo la Biblioteca in quanto è “un Bene di Tutti”.