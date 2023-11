Giunge lieto il plauso dall’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Regione Siciliana al Comune di Patti per aver recepito, e subito avviato, la selezione volta ad individuare operatori interessati al taglio di piante a offerta zero, in cambio dell’acquisizione del legname ricavato.

Si tratta dell’avviso, ancora valido fino al prossimo 15 novembre, attraverso il quale da Palazzo dell’Aquila verranno affidati i lavori a titolo non oneroso per la pulizia dei torrenti Timeto e Cedro, dando così celermente seguito alla disposizione emanata dall’Ente regionale.

«Si apprezza la lodevole iniziativa del sindaco del Comune di Patti che – si legge nella missiva a firma del segretario generale Leonardo Santoro – in riscontro alla direttiva emanata da questa Autorità e inviata a tutti i Comuni dell’Isola, ha individuato i corsi d’acqua per i quali è necessario attivare un percorso di riqualificazione ambientale mediante la rimozione della vegetazione invasiva. Il tutto predisponendo apposita manifestazione d’interesse rivolta a soggetti privati, per la rimozione e riciclo, a costo zero, del legname presente in eccesso all’interno degli alvei».

Un esempio di attività amministrativa sostenibile a tutto tondo: «L’iniziativa del Comune di Patti, ad oggi unica in Sicilia, più di ogni segnalazione o ricerca di finanziamento costituisce – continua la lettera – un’azione sinergica di tutela del territorio ascrivibile a quei principi di efficacia, efficienza ed economia e del Green Deal europeo, su cui sono impegnate oggi tutte le pubbliche amministrazioni». Per conoscenza, l’apprezzamento trasmesso al primo cittadino pattese, Gianluca Bonsignore, è stato notificato dall’Autorità di Bacino distrettuale anche ad Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) al fine di rinnovare formalmente l’invito a veicolare tali buone pratiche a tutti i Comuni dell’Isola: «Certo che tali iniziative, attuabili in assenza di risorse finanziarie pubbliche, costituiscono un efficace strumento di attenzione e valorizzazione del patrimonio idrico e, contestualmente, soluzione alla presenza di criticità idrauliche che potrebbero determinare futuri dissesti idrogeologici. Criticità – le parole conclusive del segretario generale Santoro – che soltanto i sindaci, presenti nei propri territori possono rilevare nel dettaglio e, conseguentemente, attivare ogni iniziativa efficace quale quella per la quale si esprime apprezzamento».