Ritorna Domenica 12 Novembre il derby Mamertina-Fitalese, che sarà disputato alle ore 14:30 al “Ducezio-Parafioriti” di Galati Mamertino, e per l’occasione la dirigenza della formazione galatese informa i propri sostenitori che l’impianto riaprirà le porte al pubblico.

Il match è valido per l’ottava giornata del Campionato di Seconda Categoria Girone C ed è stata indetta la giornata giallorossa, per festeggiare insieme alla tifoseria le porte aperte dello stadio. Attualmente la Fitalese è in seconda posizione in classifica con 14 punti, in compagnia del Calcio Rometta Marea, mentre la Mamertina si trova una lunghezza sotto insieme al Ficarra.

In vetta alla classifica è stabile la Saponarese con 17 punti, dopo il successo nello scorso turno 3-1 nel big match contro il Rometta Marea; la capolista sarà impegnata in trasferta contro il Don Peppino Cutropia. In questa giornata è in programma anche l’altro derby Ficarra-Tortorici e, tra le altre sfide, bisogna segnalare Fondachelli-Virtus Rometta, Provinciale-Club Sportivo Oliveri e Vivi Don Bosco-Olivarella.