Dopo il rigetto del Tar di Catania della domanda cautelare proposta da nove comuni ricorrenti della provincia (qui il nostro articolo), L’Ati idrico di Messina procederà con la gara per l’affidamento del servizio idrico integrato alla società mista Messinacque Spa.

Lo ribadisce in una nota la governance dello stesso Ati Idrico che, con il commissario ad acta regionale Rosaria Barresi, erano costituiti nel giudizio cautelare al Tar con la difesa del Professore Fabrizio Tigano e dall’avvocato Antonino Criscì.

“In accoglimento sostanzialmente integrale delle eccezioni sollevate dai legali dell’ente d’ambito – si legge nella nota – il Tar di Catania, riservando alla sentenza finale le proprie valutazioni in ordine ai sollevati profili di tardività dell’impugnazione dei Comuni – ha evidenziato che il commissariamento disposto dal Presidente della Regione è legittimo e si è reso necessario a cagione della conclamata inerzia della medesima Assemblea che, essendo invece obbligata ad affidare il servizio idrico integrato al gestore unico entro i termini indicati dal D.L. 152/2021 e dal D.L. 115/2022, non ha mai concretizzato i difformi indirizzi politici degli Enti consorziati in una determinazione espressa e conclusiva.

Ha inoltre dichiarato – prosegue l’Ati – non manifestamente fondate le censure attinenti alla scelta del modello di gestione del servizio ed ha respinto la domanda di sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti anche alla luce del fatto che le azioni poste in essere dall’ATI costituiscono obiettivi di medio termine fissati dalle stringenti scadenze del vigente PNRR. Infine, il Tar ha fissato l’udienza per la trattazione del merito dei giudizi per il 27 febbraio 2024, data in cui saranno quasi certamente trattati e decisi anche i giudizi proposti sulla medesima questione dai Comuni di Galati Mamertino, Falcone, Condrò, Oliveri, Saponara, Alì Terme e Tortorici.

Il provvedimento in questione – conclude la nota – non si sofferma soltanto sul profilo relativo alla (in)sussistenza del requisito del pregiudizio grave e irreparabile che discende dalla prosecuzione delle attività assembleari ma, a ben vedere, anticipa sostanzialmente l’opinione del collegio giudicante anche nel merito e sulla (in)fondatezza dei motivi di ricorso articolati dai Comuni ricorrenti. Nelle more di quanto sopra, non sussistono ostacoli di sorta al fatto che l’ATI Messina possa procedere con il procedimento di gara per la selezione del socio privato della costituenda Società Messinacque Spa.”