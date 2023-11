Una tragedia si è consumata in un B&B nel centro storico a Palermo. Un uomo è stato trovato privo di vita nella stanza che occupava in affitto.

Si tratta di un palermitano di 77 anni. Il titolare, preoccupato per non averlo visto, ha deciso di bussare alla porta. Non ricevendo risposta, ha deciso di entrare. Quindi la macabra scoperta.

L’uomo era morto sotto il grosso armadio. Lanciato l’allarme, sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco. Per l’uomo non c’era nulla da fare. La Polizia ha avviato indagini.