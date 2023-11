A piogge deboli notturne, fannullonismo seguito condizioni di cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nuvolosità in aumento a partire dalle ore pomeridiane.

Temperature in calo. I venti spireranno moderati di Scirocco, in rotazione a Ponente. E proprio i venti saranno i principali protagonisti del fine settimana che ci attende. Per quanto riguarda i mari, Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia da quasi calmo a mosso.