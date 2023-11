L’oratorio della Parrocchia di San Domenico a Saponara Marittima è stato intitolato, domenica 5 giugno, alla memoria di Carlo Acutis, modello di umiltà per i giovani e messaggio di amore per tutti.

La celebrazione è stata presieduta da Padre Nino Cavallaro alla presenza del Sindaco Giuseppe Merlino e del Presidente del consiglio Maria Spidalieri.

Una mattinata emozionante quella vissuta dall’intera comunità religiosa. Grande partecipazione da parte dei ragazzi, delle famiglie, dei fedeli, dei parrocchiani presenti alla cerimonia.

Oggi più che mai l’oratorio è un luogo di aggregazione, dove tutti i giovani possono rafforzare la socialità. Padre Nino lo sa bene e, ormai da anni, l’amato parroco della comunità S. Domenico di Saponara Marittima, organizza eventi per i suoi ragazzi.

Carlo Acutis è il giovane ragazzo milanese che, il 12 ottobre 2006, a soli 15 anni, si è spento a causa di una leucemia fulminante.

Dopo 14 anni dalla sua morte prematura è stato proclamato Beato nella Basilica di San Francesco ad Assisi e riconosciuto dalla Chiesa cattolica, nonostante la sua breve vita, come modello di fede cristiana, di umiltà. Sensibile e generoso, all’età di 10 anni usciva in bicicletta e si fermava a parlare con i clochard. Ma non si limitava solo a questo. Usava i suoi risparmi per offrire loro cibo e sacchi a pelo.

L”Eucaristia è la mia autostrada verso il cielo”, amava ripetere sorridendo…