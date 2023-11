L’asilo nido comunale “Bamby”, il cui immobile è situato in Via Laganeto nella frazione di Rocca di Capri Leone, è stato affidato in concessione alla ditta Società Cooperativa “Amanthea” di Caccamo.

La gara espletata, per la gestione dell’asilo nido comunale, scaturisce dall’impossibilità logistica di effettuare la conduzione della struttura scolastica in proprio, non essendo l’ente comunale dotato di proprio personale qualificato. L’asilo dovrà accogliere i bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, fintantoché i genitori sono impegnati nelle rispettive attività lavorative.

Il bando per l’iscrizione all’asilo nido “Bamby”, riguardante l’anno scolastico 2023/2024, era stato pubblicato nello scorso mese di Aprile e le istanze di ammissione, redatte sugli appositi moduli predisposti dall’Ufficio competente, dovevano pervenire entro e non oltre il 31 Maggio. L’asilo nido è un servizio a domanda individuale ed è quindi previsto ai sensi della normativa vigente; il concorso delle famiglie alla copertura del costo, mediante la corresponsione di una retta, dipende dalla capacità reddituale delle famiglie e da dettami di equità e solidarietà, con una particolare attenzione alle fasce socialmente ed economicamente più deboli.