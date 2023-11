Inizia il count-down per l’evento di 2512 che dall’8 al 30 dicembre trasformerà il centro fieristico “Le Ciminiere” in una Christmas Town di 10mila metri quadrati: il primo e il più grande parco tematico del Sud Italia.

Cresce l’attesa del pubblico aspettando Natale 2023. Nel planetario si scoprirà il viaggio della brillante cometa che orientò i re Magi fino a Betlemme. In una delle grandi piazze interne al centro fieristico si pattinerà sul ghiaccio su una pista di 250 metri quadrati. Immerse in milioni di luci e avvolte dal caratteristico profumo dei bastoncini di zucchero saranno allestite le giostre a tema. Per conoscere Babbo Natale basterà bussare alla porta di casa sua, sarà aperta dagli elfi e nello stesso villaggio ci sarà anche la stalla delle renne parlanti.

L’incanto del Natale non ha età, a Catania il parco tematico punta a coinvolgere tutti in un programma fitto di eventi con giocolieri, mangiafuoco, maghi che si esibiranno negli anfiteatri della Christmas Town.

Ci saranno due parate al giorno, al mattino e al pomeriggio, con tanti personaggi: dalla scintillante banda musicale degli schiaccianoci alle mascotte del mondo delle favole. Nel villaggio passeggiando tra addobbi, presepi, cioccolatini, torroni e leccornie sarà possibile anche fare shopping natalizio.

Pronti all’abbraccio e ai selfie ci saranno Vincent ed Avril di Sylvanian Families e le principesse di Disney Princess. Grandi sorprese riserverà PlayMobil con gigantografie da innumerevoli pezzi. Tra i mattoncini Lego i bambini incontreranno Batman. A tutte le ore si potrà salire a bordo del trenino Peg Perego.

Nella Disco Christmas i deejay mixeranno le play-list a tema. Per chi ama il cinema nella sala da 400 posti saranno proiettate le memorabili pellicole dei più bei film di Natale.

Date e orari di apertura:

Da venerdì 8 a domenica 10 dicembre dalle 11:00 alle 23:00.

Da lunedì’ 11 a venerdì 15 dicembre dalle 16:00 alle 23:00.

Da sabato 16 e sabato 23 dicembre dalle 11:00 alle 23:00.

Domenica 24 dicembre dalle 11:00 alle 19:00.

Lunedì 25 dicembre dalle 16:00 alle 23:00.

Da martedì 26 a sabato 30 dicembre dalle 11:00 alle 23:00.