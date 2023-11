Video con una trans per dileggiare un ex collega, provvedimento disciplinare per due Vigili Urbani

Il video è finito all’interno di numerose chat degli agenti della Polizia Municipale di Palermo. Il comandante ha già avviato l’iter disciplinare

- Benedetto Orti Tullo Tempo di lettura: 1 minuto

Procedimento disciplinare per due agenti della Polizia Municipale di Palermo che, mentre indossavano la divisa, hanno registrato un video con accanto una trans per dileggiare un collega che era stato licenziato dopo essere stato coinvolto in un’inchiesta. Quel video però è finito in numerose chat degli agenti della Polizia Municipale. E così il comandante Margherita Amato ha già avviato l’iter per il provvedimento disciplinare. I due dicevano nel video: “Abbiamo scoperto la vera fidanzata” e ancora: “complimenti, guarda che donna, se la teneva nascosta”. Leggi anche Commesso infedele alla Procura di Palermo, è accusato di essere una talpa Palermo – New York, dopo sette anni torna il volo diretto

