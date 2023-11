Volontari e professionisti al servizio di studenti e cittadini per divulgare le norme comportamentali e la promozione della cittadinanza attiva, utile alla riduzione dei pericoli in caso di allerta.

Fa tappa a Messina il roadshow della Protezione Civile regionale siciliana “Pronti all’Azione”. Nel villaggio della Protezione Civile a piazza Unione europea da oggi e fino a sabato pomeriggio verranno promosse iniziative per sensibilizzare la cittadinanza messinese e saranno divulgate le attività del Piano comunale d’emergenza e quelle svolte negli ultimi anni di comunicazione alla popolazione sui rischi che incombono sul territorio. Si parlerà della Settimana della Sicurezza, dei sistemi di allertamento e saranno esposti alcuni mezzi in dotazione al comune di Messina.

L’obiettivo della campagna “Pronti all’Azione” è quello di informare e far conoscere a tutti gli otto rischi di Protezione Civile (sismico, vulcanico, maremoto, meteo-idro, ambientale, industriale, sanitario e incendi) che minacciano il nostro territorio e le migliori pratiche per affrontarli. Nel “Villaggio della Protezione Civile” presenti numerose aree dimostrative, una parete verticale per l’arrampicata, una cucina da campo e dei fuoristrada adibiti allo spegnimento incendi. E ancora i nuclei cinofili e i punti organizzati dalla protezione civile di Messina. Per i più giovani e per gli studenti delle scuole previsti giochi interattivi ed educativi. Gli eventi dei roadshow saranno aperti a tutti dalle 9.30 alle 18.

La Protezione Civile offre a tutti la possibilità di entrare a far parte di un sistema nazionale organizzato e specializzato nella prevenzione, soccorso ed emergenza inscrivendosi ai corsi base, presentati dagli esperti negli stand dedicati.