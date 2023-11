Un viaggio per consentire agli studenti e ai giovani messinesi di acquisire, far emergere e sviluppare le proprie competenze, fondamentali per il mondo del lavoro.

Un viaggio articolato in tre tappe per avvicinare il mondo della scuola a quello del lavoro anche grazie alla presenza di info point delle realtà giovanili tra le più attive sul territorio che si confronteranno con gli studenti di scuola. È questo l’obiettivo della manifestazione “Viaggio al centro delle Competenze: dalle Soft alle Hard Skills per l’ingresso nel mondo del lavoro” che vedrà arrivare in città il prossimo 15 novembre anche il professore-influencer Vincenzo Schettini che al Palacultura parlerà dell’importanza che ricoprono oggi le competenze nella vita di tutti i giorni, nella scuola e nel lavoro.

A presentare i tre giorni di orientamento gli assessori alle Politiche Giovanili e alla Formazione Liana Cannata e alle Politiche Scolastiche Pietro Currò e la delegata del Provveditore agli Studi Agata Tringali. La manifestazione si svilupperà al Palacultura Antonello il 15, 27 e 28 novembre è organizzata nell’ambito del programma YOUNGME e del progetto ImprendoME. Tutte le attività previste dalla manifestazione sono gratuite e rivolte principalmente al pubblico giovanile under 35.