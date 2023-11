Il Movimento Città Aperta chiede al sindaco Pinuccio Calabrò di farsi parte attiva con Trenitalia ed Rfi per rendere fruibile ai pendolari l’area di parcheggio sita in prossimità della stazione ferroviaria di Barcellona Pozzo di Gotto, attualmente delimitata da cancelli, che appare adatta allo scopo e non altrimenti utilizzata.

Negli ultimi tempi, infatti, la situazione dei parcheggi è diventata impraticabile. “Sono sempre più numerosi i cittadini che preferiscono servirsi del treno in alternativa al traffico gommato, complice lo stato pietoso in cui versa la nostra rete autostradale, in aggiunta al caro benzina e alla situazione drasticamente non funzionale di traffico automobilistico e parcheggi delle grandi città. – scrive il Movimento – Siamo convinti che l’utilizzo dei mezzi di trasporto alternativi debba essere incoraggiato dalle amministrazioni a tutti i livelli, per seguire strategie di ecosostenibilità e garantire una maggiore vivibilità ai cittadini, e che certamente ostacolarlo risulti miope se non dannoso.

“Non appare pertanto realistico – conclude il Movimento Città Aperta – risolvere il problema con la presenza della polizia municipale e relative quanto inevitabili sanzioni, che finiscono per essere emesse nei confronti di conducenti resi inosservanti delle regole dalla oggettiva situazione di impraticabilità del parcheggio antistante la stazione ferroviaria. La questione va semmai risolta a monte creando spazi adeguati alle nuove esigenze e ai nuovi volumi di traffico. Per questo motivo sollecitiamo il Sindaco a interagire con Trenitalia e Rfi a questo fine, nonché a rivedere la segnaletica orizzontale dei parcheggi esistenti, ricavandone di aggiuntivi nelle parti non occupate, al fine di regolamentare la situazione“.