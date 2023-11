Un uomo di 47 anni, originario di un centro dei Nebrodi ma domiciliato a Brolo, è stato condannato a tre anni e sei mesi di reclusione con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

I fatti si riferiscono ad un arco di tempo compreso tra gli anni 2019 e 2022.

Secondo l’accusa avrebbe sottoposto la moglie a sistematiche vessazioni psicofisiche, insulti e minacce di morte brandendo, in alcuni casi, anche arnesi e attrezzi vari.

Il 47enne avrebbe anche ripetutamente malmenato la donna al culmine di liti originate dalla gelosia, costringendola, in alcuni casi, a trovare rifugio in altri locali della casa per sfuggire alle sue minacce.

Ad aggravare la posizione dell’uomo anche l’accusa di aver commesso questi atti anche alla presenza della figlia minore.

Il Tribunale di Patti ha condannato il 47enne a tre anni e sei mesi di reclusione, all’interdizione per cinque anni dai pubblici uffici, al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile ed al pagamento delle spese processuali.