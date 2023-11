“Stiamo lavorando per approvare in Assemblea una legge finanziaria in anticipo e che, soprattutto, dia prospettive di crescita per la Sicilia, sostegno alle imprese e alle famiglie”.

L’onorevole Giuseppe Laccoto, Presidente della VI Commissione Salute all’Assemblea Regionale Siciliana, si pronuncia così sugli emendamenti presentati nelle rispettive Commissioni e in Commissione Bilancio, spiegandoli nello specifico.

“Con gli emendamenti presentati nelle Commissioni di merito e in Commissione Bilancio puntiamo ad aumentare i fondi per i trasferimenti ai Comuni, oltre che ad incrementare il fondo per la progettazione per accedere agli investimenti previsti dalla programmazione comunitaria e statale. Nella legge finanziaria è anche previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro per aiutare le famiglie alle prese con l’aumento delle rate sui mutui per l’acquisto della prima casa.

Inoltre, abbiamo condiviso con il Governo Regionale un percorso sulla procedura della stabilizzazione degli ASU che verrà affrontata in aula nell’imminente discussione sulla finanziaria. Siamo sulla strada giusta che prevede anche, come ho sempre affermato, il confronto con Roma per evitare impugnative alla legge e raggiungere un traguardo di giustizia sociale atteso da troppi anni”.