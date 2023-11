Tre persone sono state arrestate, due ai domiciliari e una in carcere, per gli incendi che la scorsa estate hanno messo in ginocchio la provincia di Trapani.

Si tratta di un 56enne di Alcamo, operaio stagionale del Corpo Regionale Forestale; di un pastore di 51 anni di Paceco e di un pregiudicato 49enne di Custonaci.

Il forestale è accusato di avere causato, lo scorso 27 agosto, un incendio in contrada Costa, ad Alcamo, su un’area di circa 12 ettari. Le fiamme distrussero macchia mediterranea e due autoveicoli, intaccando anche la recinzione di un deposito carburanti, una casa privata, l’istituto Danilo Dolci e uliveti. Fondamentali per l’individuazione dell’uomo sono state le testimonianze dei residenti e le telecamere di videosorveglianza. L’uomo è adesso ai domiciliari con braccialetto elettronico.

Dell’incendio del 20 settembre scorso a Custonaci sarebbe responsabile un 49enne. Per lui è stata decisa la misura cautelare in carcere, per alcuni precedenti riguardanti altri roghi. A incastrarlo la testimonianza di un passante che lo avrebbe visto lanciare qualcosa tra le sterpaglie da un furgoncino.