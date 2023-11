Il Comune di Galati Mamertino ha adottato lo Schema di Regolamento di gestione del Centro Comunale di Raccolta (CCR), realizzato in località Cappuccini.

Gli obiettivi della realizzazione del CCR sono i seguenti: favorire e incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti mediante il coinvolgimento diretto dell’utente, potenziare adeguatamente il servizio di raccolta già svolto nel territorio comunale e ridurre l’abbandono indiscriminato dei rifiuti.

La realizzazione del Centro Comunale di Raccolta o Ecocentro, il cui Regolamento è composto da 6 articoli, è avvenuta, tramite un finanziamento dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità – Dipartimento dell’Acqua e dei rifiuti, con la finalità di conferire i rifiuti prodotti esclusivamente nel Comune di Galati Mamertino. La responsabilità della gestione, manutenzione e attività del CCR è del Comune o della società che gestisce l’Ecocentro; gli operatori dovranno occuparsi della custodia, della pulizia e manutenzione della piattaforma ecologica, e del controllo durante durante la fase di conferimento dei rifiuti da parte dell’utenza, ai fini del successivo avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti.

Gli orari di apertura del CCR sono definiti dall’Amministrazione Comunale e comunicati all’utenza attraverso i sistemi di comunicazione, previsti per la gestione dei rifiuti, (opuscoli informativi, sito web, numero verde) ovvero mediante un’apposita segnaletica affissa all’esterno. Presso l’Ecocentro possono essere conferiti in forma differenziata questi rifiuti: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso ad uso domestico (televisori, monitor, computer, lavatrici, lavastoviglie, piccoli elettrodomestici, giochi, telefoni e cellulari), frigoriferi e frigo-congelatori fuori uso, tubi fluorescenti (comprese le lampade compatte a risparmio energetico) e altri rifiuti contenenti mercurio, imballaggi in vetro, metallici, in plastica, in carta e cartone, materiale ferroso, carta e cartone da raccolta differenziata, rifiuti ingombranti (materassi, poltrone, divani), oli e grassi vegetali ed animali, oli e grassi minerali, pannolini/pannoloni. I rifiuti RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) dovranno essere conferiti integri, per evitare l’immissione in atmosfera di gas tossici in essi contenuti. Le categorie delle apparecchiature elettriche, che possono diventare rifiuti, sono: grandi e piccoli elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (cellulari, notebook, palmari, telefoni, personal computer), strumenti elettrici ed elettronici, giocattoli e apparecchiature per lo sport e il tempo libero, apparecchiature radio-televisive, di consumo (rasoi, frullatori, tostapane), di illuminazione (lampade, lampadari, plafoniere).