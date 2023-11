Sarà esposta fino al prossimo 10 dicembre presso il Taitung Art Museum di Taiwan la grande installazione site specific “For You”, realizzata da RE (Emanuela Ravidà) durante il suo periodo di residenza d’artista organizzato congiuntamente dalla Fondazione Nazionale per la Cultura e le Arti di Taiwan e dal Governo della Contea di Taitung e con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura nell’ambito di Italian Council (12a edizione, 2023), il programma di promozione internazionale dell’arte contemporanea italiana.

L’opera è inserita nel percorso espositivo della mostra “About Love – Understanding Karl Marx Through Love”, un progetto internazionale della curatrice taiwanese Lai Hsiao-Ying che vede coinvolti anche gli artisti taiwanesi HE YU-Chi, TSAI Shu-Fan, TSAI Chi-An e l’italo-olandese Federico Bonelli.

La residenza

Il progetto di RE è stato tra i vincitori del Bando Italian Council (12a edizione, 2023) della DGCC del

Ministero dei Beni Culturali – Sezione VII – Ambito 3 – Sviluppo dei talenti – Borsa (grant) per residenze

di ricerca di artisti, curatori e critici presso una sede estera accreditata. L’artista è stata ospitata nelle strutture del Taitung Art Museum, un luogo in cui la natura si fonde con l’arte e con concetti architettonici avanguardistici e per cui è considerato come una sorta di santuario culturale che offre ai residenti un luogo di scambio di idee e di apprendimento.

Il focus principale della residenza si è basato su una metodologia ben precisa che si fonda soprattutto sul

concetto di arte come forma comunicativa e relazionale, strumento di socializzazione comunitaria, in grado di svolgere un ruolo attivo nelle dinamiche dei luoghi in cui si colloca per stimolare la sensibilità di ognuno attraverso la creatività, approfondendo i concetti di riduzione, riuso e riciclo dei materiali. In questa ottica si inserisce anche il workshop realizzato con alunni di varie età di una scuola elementare di Taitung che hanno applicato la metodologia Ironed Plastic per realizzare una loro opera d’arte con la plastica che essi stessi avevano portato da casa.

L’opera

L’installazione si sviluppa per oltre 20m2 in altezza, per circa 50m2 sul pavimento e raffigura una rosa, realizzata interamente in plastica riciclata con la tecnica Ironed Plastic. É stata intitolata “For You” perché rappresenta un dono, un segno di affetto e dedizione, un simbolo universale di generosità e amore, un richiamo a quanto possiamo ottenere quando doniamo disinteressatamente il nostro amore agli altri e

alla società in cui viviamo.

Durante il soggiorno taiwanese RE ha sviluppato il progetto raccogliendo, suddividendo, ritagliando e stirando centinaia di pezzi di plastica da riciclare, donati da cittadini di Taitung di tutte le età. Ogni pezzo di plastica è stato arricchito da un pensiero “About Love” scritto personalmente dal donatore e poi incorporato e visibile sull’opera stessa. Questo gesto ha reso l’opera un atto collettivo, in cui la plastica stessa è diventata un linguaggio, un mezzo di comunicazione che riflette le considerazioni e le impressioni delle persone coinvolte; questo aspetto “interattivo” ha suscitato stupore e meraviglia, non solo per la bellezza dell’arte nata dagli scarti, ma anche per il potere dell’amore e della collaborazione.

L’opera è stata concepita per avere un effetto “avvolgente” per cui le radici della rosa emergono dalla base dell’installazione, estendendosi orizzontalmente sul pavimento e dentro le quali gli spettatori possono camminare o saltellare qua e là, aggiungendo una dimensione fisica e sottolineando il significato concettuale

dell’opera, che rivela il legame profondo e duraturo tra il gesto di donare e il suo impatto sulla società.

Ironed Plastic

L’Ironed Plastic è una tecnica artistica “scoperta” da RE e che ne contraddistingue la sua produzione

artistica recente. Con questo procedimento l’artista utilizza un ferro da stiro per manipolare e modellare la

plastica che viene posizionata e poi stirata. Il risultato finale può essere paragonato a una pittura

materica: le opere realizzate con l’Ironed Plastic presentano una superficie modellata e strutturata, ricca di

texture e rilievi creati dalla plastica fusa che conferiscono un senso di tridimensionalità agli strati sovrapposti di plastica, che possono creare effetti di trasparenza e opacità, aggiungendo ulteriore profondità al risultato

finale.

L’uso del ferro da stiro, adoperato sapientemente con tocchi ora decisi ora lievi, ora lineari ora

circolari, come se fosse un pennello, aggiunge una componente di imprevedibilità e difficoltà al processo

creativo per le caratteristiche specifiche della plastica e per il modo in cui questa reagisce al calore.

L’artista

Nata a Milazzo nel 1985, Emanuela Ravidà, conosciuta anche come RE, è un’artista multidisciplinare con un

background accademico in pittura. Dopo aver completato gli studi presso il Liceo Artistico, si è specializzata

all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria.

Sin dagli inizi della sua carriera, RE si è dedicata alla ricerca sulla conversione dei materiali di scarto e alla

sperimentazione di nuove tecniche artistiche. Ha sviluppato una particolare attenzione per l’utilizzo di supporti e strumenti non convenzionali, lavorando con metalli, vetro, carta e plastica. Una delle sue tecniche distintive è il reverse on glass, una personale reinterpretazione della pittura su vetro, realizzata principalmente su infissi dismessi. Nel 2021 ha scoperto la tecnica Ironed Plastic, che le consente di creare opere anche di grandi dimensioni utilizzando esclusivamente plastica da riciclare e un ferro da stiro.

Oltre alla sua attività artistica, RE è impegnata in varie attività connesse all’arte e alla sostenibilità

ambientale. Ha realizzato installazioni site-specific, scenografie e allestimenti teatrali, nonché workshop e

laboratori di ecoarte. Nel 2022 ha pubblicato il suo primo racconto, “Il Pavone e il Gatto sul piedistallo”, di

cui ha curato sia il testo che le illustrazioni.

Le opere di RE sono state esposte in mostre personali e collettive in Italia e in Europa a partire dal 2009.

Attualmente vive e lavora in Sicilia, continuando a esplorare nuove frontiere artistiche e a esprimere la sua

creatività attraverso la sua arte poliedrica.

La curatrice

Lai Hsiao-Ying è una curatrice indipendente con sede a Kaohsiung, Taiwan. Laureata in human geography e

studiosa di filosofia dell’arte e fotografia, nel 2018 ha fondato Scutoid Coop e lo spazio artistico Henan 8 con

artisti emergenti locali. Nei tre anni successivi si è dedicata allo studio di casi di cooperative di artisti

internazionali, concentrandosi sulle condizioni di lavoro dei giovani operatori culturali locali, sull’economia

alternativa e sullo scambio culturale. È stata curatrice della mostra collettiva “Simutopia 42” e degli eventi

collaterali “Technological Metamorphosis” della Biennale di Taiwan 2020.

Nel 2022 è stata invitata a Documenta 15 con il progetto “Exchange the Scenery of Our Everyday Life” al

Fridericianum. Attualmente, la sua pratica curatoriale si concentra sugli affetti e sulla corporeità.