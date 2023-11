“Recenti notizie di stampa hanno riportato all’attenzione di politici altrimenti disattenti, le gravi carenze dell’Ospedale e, in generale, della sanità pubblica più volte denunciate dal Partito Democratico“.

Accende i riflettori sulla questione sanità del territorio il Presidente del Circolo Partito Democratico, Gioacchino Abbriano. “I tagli degli ultimi anni, i trasferimenti, i disservizi, hanno impoverito la risposta pubblica al bisogno di salute della popolazione di Milazzo e del suo comprensorio. Non sono più tollerabili attese di ore nel Pronto Soccorso o rinvii di mesi, molti mesi, per prestazioni assolutamente urgenti. Si tratta spesso della vita di una persona”.

Nel rivendicare che ciascuno si assuma le proprie responsabilità, il Partito Democratico chiede con forza una convocazione urgente del Consiglio Comunale in seduta aperta a tutti alla presenza dell’Assessore Regionale, il Commissario Asp e la Commissione Sanità dell’Assemblea Regionale con la particolare presenza dei componenti referenti politici dell’attuale Amministrazione e della maggioranza consiliare. Ciò affinché, spiega Abbriano: “Si ponga fine a questo indecente scarico delle responsabilità e si dica, una volta per tutte, quale destino è riservato all’Ospedale di Milazzo e quali misure si intendono adottare per adeguare la risposta della sanità pubblica alle esigenze vitali dei nostri concittadini”.