“I biologi siciliani saranno autorizzati ai prelievi venosi e oro-faringei presso strutture sanitarie o presso il domicilio di pazienti. Lo prevede una norma che ho fatto inserire nel Collegato ter”.

Lo afferma Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana.

“Durante il Covid i biologi avevano ottenuto l’autorizzazione a queste funzioni; finita la pandemia era venuto meno questo servizio che, invece, ora viene previsto per legge. – affermano – Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, d’intesa con l’ordine dei biologi della Sicilia, promuoveranno l’attivazione di corsi di formazione per l’abilitazione a queste nuove mansioni. L’organizzazione dei corsi verrà operata mediante convenzione dagli ordini competenti per territorio”.